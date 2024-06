Infortunio Theo Hernandez, SOSPIRO di sollievo per la Francia: le condizioni del terzino del Milan dopo la preoccupazione di ieri

Nella giornata di ieri aveva destato preoccupazione il fatto che Theo Hernandez aveva abbandonato l’allenamento della Francia dopo appena 20 minuti dal suo inizio, per un probabile infortunio.

Le Parisien dà oggi un aggiornamento sulle condizioni del terzino del Milan, facendo tirare un sospiro di sollievo a Didier Deschamps. Per il rossonero la scelta era stata presa a scopo precauzionale, per via della botta al ginocchio rimediata contro il Canada. Già nell’allenamento di oggi è previsto il suo rientro in gruppo.