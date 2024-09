Infortunio Sportiello, arriva l’IMPORTANTE AGGIORNAMENTO: la possibile data del SUO RIENTRO. Le ultimissime notizie

Marco Sportiello, ormai da mesi, non è più sceso in campo a causa di un problema fisico al tendine di un dito della mano destra. Gli ultimi aggiornamenti, però, non possono altro che far tirare un sospiro di sollievo a tutto l’ambiente Milan.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport il giocatore ex Atalanta sta molto meglio e punta a tornare subito dopo la sosta Nazionali di Ottobre. La speranza è di averlo in panchina il 18 ottobre nella gara di campionato contro l’Udinese a San Siro