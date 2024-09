Infortunio Saelemaekers, che TEGOLA per l’ex Milan! L’esito degli esami è una SENTENZA

Infortunio Saelemaekers, che tegola per l’esterno belga della Roma ed ex Milan: forte distorsione alla caviglia. Ultime

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle condizioni fisiche di Alexis Saelemaekers, ex Milan, dopo l’infortunio in Genoa-Roma.

INFORTUNIO SAELEMAEKERS – «Alexis Saelemaekers di ritorno da Marassi si è sottoposto agli esami alla caviglia destra presso il Campus Biomedico dopo l’infortunio che lo ha obbligato a uscire al 50’ del match contro il Genoa. La prima diagnosi ha evidenziato una micro-frattura composta poco sotto il perone e un trauma distorsivo che dovranno essere analizzati meglio quando la caviglia sarà meno gonfia e quando si potrà capire l’entità del trauma. Solo dopo la Roma e il giocatore decideranno se intervenire con un’operazione o adottare una terapia conservativa come avvenuto ad esempio con Wijnaldum un paio di stagioni fa. Un infortunio che terrebbe fuori Saelemaekers per circa 30-40 giorni, o forse qualcosa in più a seconda di come verrà affrontata la questione. L’esterno salterà quindi le gare con Udinese, Bilbao, Venezia, Elfsborg e Monza per provare a tornare il 20 ottobre, dopo la sosta, contro l’Inter. Un brutto colpo per De Rossi che contava proprio sull’ex milanista per avere quell’uomo di fascia polivalente in grado di dare ampiezza al campo».