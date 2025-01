Condividi via email

Infortunio Pulisic, l’americano tenta il rientro lampo contro la Juventus: le ultime sul suo stato di forma e sulla sfida di sabato

All’Allianz Stadium andrà in scena la sfida valevole per la 21ª giornata di Serie A tra la Juventus e il Milan. Sergio Conceicao, per questa delicatissima sfida, spera di riavere a disposizione Christian Pulisic.

L’attaccante americano è uscito malconcio dalla sfida contro il Como ma – gli esami strumentali – hanno escluso lesioni. Pulisic proverà fino all’ultimo a recuperare per sabato.