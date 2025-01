Infortunio Pulisic, costretto al cambio in Como Milan: le prime ricostruzioni

Infortunio Pulisic, lo statunitense lascia il campo durante Como Milan. Problema accusato nei minuti finali del primo tempo

Christian Pulisic ha riportato un problema muscolare nei minuti finali del primo tempo di Como–Milan. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe il flessore la zona interessata.

Lo statunitense è stato costretto ad uscire anzitempo dal campo. Le sue condizioni saranno valutate in queste ore per capire l’entità dell’infortunio e gli eventuali tempi di recupero. Al momento è da considerare in dubbio per la sfida con la Juventus in programma sabato.