Infortunio Pulisic: l’esterno ci sarà a Lecce? Ecco cosa filtra

Infortunio Pulisic, oggi giornata decisiva per l’esterno dopo il lavoro personalizzato di ieri: l’esterno ci sarà a Lecce?

La giornata di oggi in casa Milan sarà decisiva per capire la disponibilità di Christian Pulisic per la gara di domani contro il Lecce.

Dopo il lavoro personalizzato di ieri infatti, oggi si capirà se l’americano verrà riaggregato almeno parzialmente al gruppo: Pioli deciderà all’ultimo se portarlo almeno in panchina.