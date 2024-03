Infortunio Pobega, via libera dello staff medico: ecco quando tornerà in gruppo

Infortunio Pobega, via libera dello staff medico: ecco quando tornerà ad allenarsi in gruppo. TUTTI i dettagli

Arrivano ulteriori conferme su quanto circolato in questi ultimi giorni per quanto riguarda il possibile rientro in gruppo a breve di Tommaso Pobega.

Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, infatti, il rientro del centrocampista rossonero è previsto da un momento all’altro. La sensazione è che dopo la trasferta di Firenze Pobega possa tornare ad allenarsi in gruppo, avviando così il percorso che lo riporterà tra i convocati.