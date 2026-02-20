Infortunio Pavlovic, il Milan temeva la rottura del perone! Il retroscena. Segui le ultimissime sui rossoneri

Le ultime ore in casa rossonera sono state cariche di tensione, ma finalmente arriva una notizia che rasserena l’ambiente a Milanello. Dopo il duro scontro avvenuto nel match di mercoledì contro il Como, c’era grande apprensione per le condizioni fisiche di Strahinja Pavlovic, il possente difensore centrale serbo arrivato per blindare il reparto arretrato del Diavolo. Fortunatamente, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’esito degli esami strumentali ha scongiurato il peggio.

Il bollettino medico: Pavlovic evita il lungo stop

Il verdetto clinico parla chiaro: gli accertamenti hanno escluso fratture ossee, evidenziando però un “vasto ematoma dei tessuti molli e un’imbibizione edematoso-emorragica dell’osso peroneale senza interruzione della corticale”. In parole povere, il gigante di Šabac ha rischiato seriamente di concludere la sua stagione con largo anticipo; il timore di una frattura del perone era concreto, ma si è trasformato in una forte contusione.

Nonostante lo scampato pericolo, il centrale del Milan non potrà essere della partita nel prossimo impegno casalingo a San Siro contro il Parma. La speranza di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese che sta ridisegnando la fase difensiva della squadra, è di riavere il suo numero 31 a disposizione per la successiva trasferta di campionato contro la Cremonese.

Rabbia societaria: la posizione di Igli Tare

Oltre al sospiro di sollievo medico, resta una forte scia di polemiche per l’accaduto. La dirigenza di Via Aldo Rossi è letteralmente furiosa per le modalità con cui è maturato l’infortunio. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan e dirigente di grande carisma noto per la sua fermezza, ha manifestato profonda amarezza per la gestione arbitrale dell’episodio.

Secondo la visione della società meneghina, l’intervento subito da Pavlovic era meritevole di un cartellino rosso diretto, mentre l’avversario non è stato nemmeno sanzionato con l’ammonizione. Questa mancanza di tutela verso i propri tesserati ha indispettito non poco il DS albanese, che ora dovrà valutare con lo staff medico il percorso di recupero più rapido per il giocatore. Il Milan ha bisogno della grinta del suo difensore serbo per continuare la scalata in classifica e Allegriattende segnali positivi per le prossime sedute d’allenamento.