Infortunio Origi: un medico del Milan vola in Belgio

Giorni importanti per Origi. L’attaccante è in Belgio per farsi assistere dal medico della Nazionale, in arrivo anche un medico del Milan

Come riportato da Calciomercato.com, oggi sarà raggiunto un medico dello staff del Milan per fare il punto, per capire come procede il recupero. Pioli aspetta notizie positive, l’idea è quella di averlo a disposizione da settimana prossima. Per poi mettere la sfida con il Chelsea nel mirino, in programma il 5 ottobre.