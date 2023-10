Infortunio Okafor, oggi giornata decisiva: Pioli ha una speranza

Infortunio Okafor, oggi la giornata decisiva: Pioli fiducioso di recuperare l’attaccante svizzero per la gara col Napoli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, quella di oggi sarà una giornata decisiva per capire in casa Milan le condizioni di Noah Okafor in vista della sfida di domenica sera contro il Napoli.

Lo svizzero, che ha saltato la gara col PSG per un affaticamento muscolare, ha ottime chance di essere disponibile almeno per la panchina. Pioli aspetta con fiducia.