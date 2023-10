Infortunio Okafor, lo svizzero recupera contro il Napoli? Le ultime

Arrivano alcune novità in merito all’infortunio di Noah Okafor: l’attaccante svizzero del Milan recupera per la gara contro il Napoli?

Noah Okafor è alle prese con un infortunio che non gli ha permesso di essere della partita per PSG-Milan di ieri sera. Arrivano alcune novità in merito al suo recupero.

Come riferisce Gianluca Di Marzio, c’è grande ottimismo per il suo reintegro nel prossimo match di campionato dei rossoneri contro il Napoli.