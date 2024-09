Infortunio Morata, CONFERME sempre più EVIDENTI! Staffetta pronta, non ci sono più INCERTEZZE

Infortunio Morata, conferme sempre più evidenti: lo spagnolo andrà in panchina col Venezia e tornerà titolare col Liverpool

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, non ci sono più dubbi in casa Milan sulla situazione legata ad Alvaro Morata, centravanti spagnolo prossimo al recupero dopo l’infortunio muscolare patito contro il Torino.

L’ex Atletico Madrid andrà in panchina nella sfida contro il Venezia, dove lascerà il posto da titolare a Tammy Abraham, per poi tornare da titolare nella gara contro il Liverpool in Champions League e con l’Inter la domenica successiva.