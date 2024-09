MN24 – Infortunio Morata, ecco le CONDIZIONI dell’attaccante spagnolo: CONVOCATO per il Venezia?

Ecco gli ultimissimi aggiornamenti sulle condizioni di Alvaro Morata, reduce da un infortunio dopo poche partite al Milan

Come appreso dalla nostra redazione, Alvaro Morata ha fatto un passo significativo verso il suo ritorno in campo partecipando all’allenamento in gruppo con il Milan. Dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime partite, lo spagnolo sembra essere sulla buona strada per recuperare la forma fisica.

La sua presenza all’allenamento odierno alimenta le speranze di una sua convocazione per la prossima sfida di campionato contro il Venezia. I tifosi rossoneri attendono con ansia il rientro del loro attaccante, che potrebbe fornire un contributo importante alla squadra.