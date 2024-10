Infortunio Loftus-Cheek, l’inglese brucia le tappe a Milanello! Fonseca senza parole, cosa è successo

Infortunio Loftus-Cheek, l’inglese brucia le tappe: l’ex Chelsea sarà presente già contro l’Udinese a San Siro. Le ultime

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è una buona notizia in casa Milan in vista della gara di sabato pomeriggio contro l’Udinese a San Siro. Loftus-Cheek, dopo aver saltato per infortunio la sfida di domenica scorsa contro la Fiorentina, tornerà tra i convocati.

Difficile che l’ex Chelsea possa partire dal primo minuto ma per Fonseca potrà essere una preziosa arma a gara in corso.