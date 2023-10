Infortunio Loftus-Cheek: l’esisto degli esami svolti in mattinata e i tempi di recupero

Infortunio Loftus-Cheek: l’esisto degli esami svolti in mattinata e i possibili tempi di recupero per il centrocampista

Sono arrivati gli esiti degli esami a cui si è sottoposto questa mattina Ruben Loftus-Cheek. Di seguito il comunicato ufficiale sulle condizioni del centrocampista del Milan.

COMUNICATO – La risonanza, al quale si è sottoposto questa mattina il centrocampista Loftus Cheek, ha mostrato un evento distrattivo di grado lieve in regione pubo-adduttoria. Non sono in programma ulteriori esami, l’evoluzione clinica verrà monitorata quotidianamente.