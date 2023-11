In casa Milan le condizioni di Loftus Cheek dopo l’infortunio non preoccupano. L’inglese vicino al rientro in gruppo

Nessuna ansia. In casa Milan le condizioni di Loftus Cheek dopo l’infortunio non preoccupano. L’inglese vicino al rientro in gruppo, che dovrebbe avvenire tra oggi e domani:

come riportato da Sportmediaset l’unico problema dell’inglese in questo momento è la risoluzione di un virus gastrointestinale