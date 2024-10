MN24 – Infortunio Loftus Cheek, le condizioni aggiornate e in miglioramento del centrocampista inglese

Infortunio Loftus Cheek, le condizioni aggiornate e in miglioramento del centrocampista inglese

Verso Milan Udinese e in attesa del rientro di tutti i nazionali, la squadra fa i conti con i rientranti dagli infortuni. Attesi per settimana prossimi i ritorni in gruppo di Sportiello e Calabria, ok Chukwueze, ma l’aggiornamento riguarda Loftus Cheek.

L’inglese ha svolto ancora lavoro personalizzato. Slitta, quindi, a domani il possibile ritorno in gruppo del centrocampista ex Chelsea.