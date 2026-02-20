Infortunio Lautaro Martinez, ecco l’esito degli esami: salta il derby con il Milan! I dettagli. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il clima attorno alla Madonnina si scalda improvvisamente, ma questa volta a causa di una notizia che arriva direttamente dall’infermeria dei rivali cittadini. Attraverso un comunicato ufficiale, l’Inter ha reso noto che Lautaro Martinez, il carismatico capitano argentino e fulcro del gioco offensivo nerazzurro, si è sottoposto nella mattinata odierna a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

Il bollettino medico e i tempi di recupero

Secondo quanto riportato dalla nota del club nerazzurro, gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione del fuoriclasse sudamericano sarà rivalutata ufficialmente la prossima settimana, ma il verdetto sembra ormai scritto: il “Toro” dovrebbe saltare il derby contro il Milan. Si tratta di un’assenza pesantissima per i nerazzurri, che perdono il loro trascinatore principale proprio nella sfida più sentita della stagione.

La strategia di Massimiliano Allegri e Igli Tare

In casa rossonera, la notizia viene accolta con la massima professionalità. Massimiliano Allegri, l’esperto e pragmatico allenatore livornese alla guida del Diavolo, sa bene che un’assenza del genere sposta gli equilibri tattici del match. Senza il pericolo numero uno nell’area di rigore, i difensori del club meneghino potrebbero avere un compito meno gravoso, ma il tecnico toscano non ammette cali di tensione.

Al suo fianco, monitora la situazione con estrema attenzione anche Igli Tare, il carismatico Direttore Sportivo del Milan. Il dirigente albanese, noto per la sua visione strategica e la capacità di gestire i momenti caldi della stagione, sta lavorando a stretto contatto con lo staff tecnico per garantire che i calciatori rossoneri arrivino alla stracittadina con la cattiveria agonistica necessaria per sfruttare ogni punto debole degli avversari.

Verso una stracittadina decisiva

L’assenza di Lautaro Martinez obbligherà i rivali a ridisegnare l’attacco, mentre per i rossoneri si apre una ghiotta opportunità per imporre il proprio gioco. Con la gestione oculata di Tare sul mercato e l’esperienza in panchina di Allegri, il Milan punta dritto al successo per ribadire la propria supremazia cittadina. La preparazione a Milanello prosegue a ritmi serrati: il Diavolo è pronto a graffiare in un derby che si preannuncia già infuocato