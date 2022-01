MN24- Infortunio Kessié: le ultime sulle condizioni dell’ivoriano

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Arrivano nuove indicazioni sulle condizioni fisiche di Franck Kessié. La tac a cui l’ivoriano si è sottoposto ha dato esito negativo

Buone notizie per il Milan. Frank Kessié, uscito in anticipo nel match poi perso dalla sua Costa d’Avorio contro l’Egitto sta bene.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il centrocampista ivoriano si è sottoposto a una tac che ha escluso lesioni di ogni tipo. Sta molto meglio rispetto a ieri e sarà a Milano nel fine settimana (probabilmente domenica). Per lui, la ripresa degli allenamenti con il resto del gruppo e in vista del derby è prevista per lunedì.