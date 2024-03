MN24 – Infortunio Kalulu, tegola per il Milan! L’esito degli esami dopo il problema al ginocchio

Infortunio Kalulu, tegola per il Milan: distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro per il difensore

Come appreso dalla nostra redazione, arrivano brutte notizie dagli esami a cui si è sottoposto Pierre Kalulu dopo l’infortunio di ieri al ginocchio destro alla fine del primo tempo della gara tra Verona e Milan.

Per il classe 2000 si tratta di distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destra: un mese e mezzo di stop per il francese. Cattive notizie per Pioli che perde nuovamente il forte difensore.