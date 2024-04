Infortunio Grimshaw, brutta tegola per il Milan femminile: le condizioni della centrocampista scozzese. Ecco l’annuncio della rossonera

Brutta tegola per il Milan femminile che dovrà fare a meno di Christy Grimshaw per il resto della stagione e probabilmente anche per l’inizio della prossima a causa di un infortunio. La centrocampista scozzese, infatti, ha annunciato sui social di essersi rotta il crociato anteriore e “praticamente tutto il resto nel ginocchio”. Ecco le sue parole:

PAROLE – «Sono stati giorni difficili, durante la mia 99ª partita con il Milan nello scorso fine settimana mi sono rotta il crociato anteriore e praticamente tutto il resto del ginocchio. Dopo qualche riflessione so che in questa stagione non abbiamo rispettato gli standard che si pongono giocando per un club come il Milan, ma siamo cresciute molto e a volte prima di rialzarsi bisogna cadere. Sto permettere in pratica tutta questa crescita e pazienza. Sono devastata di non poter aiutare il mio club e il mio paese nei prossimi importanti mesi».