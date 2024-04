Infortunio Grimshaw: è UFFICIALE, c’è rottura del crociato! Il comunicato del club

Stagione finita per Grimshaw. La scozzese del Milan Femminile si è rotta il crociato: il comunicato ufficiale del club sull’infortunio

Brutta tegola per il Milan femminile che dovrà fare a meno di Christy Grimshaw per il resto della stagione e probabilmente anche per l’inizio della prossima a causa di un infortunio.

IL COMUNICATO DEL CLUB – AC Milan comunica che, nel corso della gara Como Women-Milan di sabato 30 marzo, Christy Grimshaw ha riportato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con interessamento legamentoso.

Dopo una prima fase di recupero con terapia conservativa, la centrocampista rossonera sarà sottoposta ad artroscopia per la ricostruzione del legamento crociato anteriore.