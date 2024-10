Infortunio Florenzi, quando tornerà in campo il terzino? Le ultimissime

Infortunio Florenzi, quando potrà tornare in campo il terzino destro italiano? Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il Milan, questo pomeriggio, sarà impegnato nella delicatissima partita casalinga contro l’Udinese. Per questo match non ci sarà Alessandro Florenzi, ancora alle prese con un infortunio gravissimo.

Il terzino italiano, infatti, lo scorso due agosto ha rimediato in amichevole la rottura del legamento crociato anteriore. Per il suo rientro in campo, dunque, bisognerà ancora aspettare qualche mese.