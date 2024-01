MN24 – Infortunio Florenzi, l’esito UFFICIALE degli esami! Le condizioni del terzino del Milan dopo il problema fisico rimediato con l’Empoli

Come appreso da Milannews24, la risonanza magnetica alla quale si è sottoposto Alessandro Florenzi ha mostrato un quadro di sovraccarico in regione adduttoria sinistra. Escluse lesioni muscolari.

Il terzino salterà la partita di Coppa Italia contro l’Atalanta, in programma mercoledì a San Siro, e rimane in dubbio per il big match con la Roma. Va gestito bene per evitare rischi.