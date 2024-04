Infortunio Erlic: il difensore costretto al cambio in Salernitana Sassuolo, le condizioni verso il Milan

Durante Salernitana Sassuolo, tegola per i neroverdi: Erlic è stato costretto ad uscire per infortunio. Le condizioni verso il Milan

Tegola per il Sassuolo in vista del prossimo match di campionato contro il Milan al Mapei Stadium. Durante il match contro la Salernitana al 69′ sul risultato di 0-2 per i neroverdi, Erlic è stato costretto ad uscire:

come riportato da Sky Sport il croato ha dovuto abbandonare il terreno di gioco per un infortunio muscolare e per questo la sua presenza contro i rossoneri sarà in dubbio. Doppia beffa per il club emiliano che successivamente all’uscita dal campo del centrale difensivo ha subito la rimonta dei campani fino al 2-2.