Infortunio Calabria, sensazioni negative sul terzino: Fonseca ha una speranza precisa, ecco quale

Infortunio Calabria, sensazioni negative sul terzino: Fonseca spera di recuperarlo per la sfida contro il Bologna. Ultime

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan, vista anche la squalifica di Theo Hernandez dopo l’espulsione contro la Fiorentina, c’è grande apprensione per le condizioni di Davide Calabria, infortunatosi prima della sfida del Franchi.

Il capitano rossonero salterà sicuramente la gara contro l’Udinese e probabilmente quella in Champions League contro il Brugge: Fonseca spera di averlo a disposizione per il Bologna.