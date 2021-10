Infortunio Calabria: le condizioni del terzino in vista del Verona

Il terzino rossonero è tornato a Milano per un risentimento muscolare all’adduttore destro subito in Nazionale, è in dubbio per il Verona

Niente “finalina” di Nations League stasera per Davide Calabria: il terzino rossonero è tornato ieri mattina a Milano dopo aver lasciato il ritiro di Coverciano per un risentimento muscolare all’adduttore destro.

Calabria, che aveva giocato uno spezzone della sfida con la Spagna, ha avvertito un fastidio durante l’allenamento e si è fermato in tempo: nelle prossime ore sarà valutato dallo staff medico del Milan con degli esami strumentali, non dovrebbe essere nulla di grave. Ma è probabile che Pioli non lo rischi per la ripresa in campionato di sabato alle 20.45 a San Siro contro il Verona, tenendolo a riposo precauzionale in vista della trasferta in casa del Porto nella terza partita di Champions League, in programma martedì 19.