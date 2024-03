Infortunio Bennacer: quanto starà fuori il centrocampista del Milan? COSA FILTRA sulle sue condizioni dopo il problema con l’Algeria

Ismael Bennacer ha lasciato anticipatamente il ritiro dell’Algeria per far ritorno a Milanello in seguito ad un infortunio. Il centrocampista del Milan verrà rivalutato nelle prossime ore con nuovi esami.

Come riferito da Calciomercato.com, è impossibile stabilire ad oggi l’entità del problema e dunque i tempi di recupero per Bennacer, che resta da valutare anche in vista del primo impegno del Milan di Stefano Pioli alla ripresa, il 30 marzo contro la Fiorentina nella 30esima giornata di Serie A.