Infortunio Bennacer: il centrocampista del Milan lascia il ritiro dell’Algeria. Le sue condizioni e il comunicato UFFICIALE

Infortunio Bennacer: il centrocampista del Milan lascia il ritiro dell’Algeria. Le sue condizioni e i tempi di recupero

Ismael Bennacer ha lasciato il ritiro dell’Algeria per fare ritorno a Milanello in seguito ad un problema muscolare. Dopo gli accertamenti dello staff medico della Nazionale, il centrocampista del Milan ha così deciso di tornare in Italia per proseguire il suo recupero.

Questo il comunicato dell’Algeria sulle sue condizioni: «Il centrocampista Bennacer ha ricevuto il via libera per lasciare la preparazione dei Verdi, oggi, mercoledì 20 marzo 2024, dal ct Vladimir Petkovic, a causa di lievi dolori. Dopo gli accertamenti dello staff medico e per evitare ogni rischio, è stato deciso, d’intesa con il ct, di lasciare andare il giocatore e di consentirgli di unirsi alla sua squadra, il Milan, per continuare le cure. Ricordiamo che Vladimir Petkovic aveva convocato, in previsione di qualsiasi emergenza, il giocatore Adam Zarkan, in arrivo lunedì scorso al Centro Sidi Moussa».