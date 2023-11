Infortunio Bennacer: il centrocampista rossonero vuole tornare per questa partita! Le ultime sul centrocampista

Prosegue a grandi passi il rientro di Bennacer. Dopo essere stato aggregato in gruppo, a 6 mesi dall’infortunio, il centrocampista rossonero vorrebbe tornare in campo per la sfida contro il Monza.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la sfida del 17 dicembre potrebbe essere quella decisiva per rivedere l’algerino in campo.