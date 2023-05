Le ultime sulle condizioni di Ismaël Bennacer dopo l’infortunio al ginocchio capitato nel primo tempo di Milan-Inter

Il centrocampista algerino ha lasciato San Siro in stampelle al termine del match

Secondo quanto riportato da Sky Sport, per lui un problema al menisco. Resta in forte dubbio per la gara di ritorno.