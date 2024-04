Infortunio Azmoun: De Rossi recupera l’attaccante, la scelta verso Roma Milan

La Roma è in campo a Trigoria alla vigilia del match contro il Milan in Europa League. Novità su Azmoun dopo l’infortunio

Alla vigilia del match contro il Milan in Europa League, la Roma è in campo a Trigoria per l’ultimo allenamento di rifinitura della vigilia. In tal senso De Rossi può contare sul pieno recupero di Azmoun:

l’attaccante giallorosso dopo l’infortunio è tornato ad allenarsi pienamente in gruppo ed è quindi a disposizione per il match anche se dovrebbe partire dalla panchina.