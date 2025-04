Infortunati Milan, non ci sono più dubbi: Conceicao lo riavrà a disposizione col Genoa. I dettagli

Infortunati Milan, sciolte tutte le riserve: Sergio Conceicao riavrà a disposizione Emerson Royal per la sfida di lunedì contro il Genoa

Come riferito da calciomercato.com, piovono conferme in casa Milan sull’imminente rientro di Emerson Royal:

PAROLE – «Emerson Royal ha iniziato a lavorare sul campo e la prossima settimana dovrebbe rientrare interamente a lavorare con il gruppo. Il terzino destro brasiliano era out da gennaio per una lesione al polpaccio rimediata nella gara di Champions League contro il Girona. Il Milan riprenderà domani la preparazione in quel di Milanello in vista della sfida al Genoa di lunedì prossimo a Marassi».