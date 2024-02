Infortunati Milan, da Leao a Pulisic e Kjaer: le condizioni secondo Pioli verso il Rennes

Infortunati Milan, da Leao a Pulisic e Kjaer: le condizioni secondo Pioli nella conferenza stampa verso il Rennes

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa per presentare il match contro il Rennes. Le sue parole sulle condizioni di alcuni rossoneri in vista della sfida di Europa League.

COME STANNO LEAO, KJAER, PULISIC, LOFTUS-CHEEK – «Stanno tutti bene perché abbiamo avuto un giorno in più di riposo rispetto a domenica. Sono tutti in condizione di giocare».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI RENNES MILAN