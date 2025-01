Infortunati Milan, arrivano conferme totali! Conceicao ne recupera tre. Le ultime su Leao

Infortunati Milan, piovono conferme rispetto all’indiscrezione di ieri: Conceicao recupera tre giocatori per la Juve. Out Leao

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Milan di Sergio Conceicao può sorridere per quanto riguarda la situazione relativa all’infermeria.

Il Milan recupera all’ultimo secondo tre pedine per la seminale di Supercoppa contro la Juventus. Pulisic, Musah e Lous-Cheek saranno della partita, anche se non tutti hanno i

novanta minuti nelle gambe. Sarà importante il lavoro di gestione dello staff di Conceiçao per

dargli il giusto minutaggio. Leao, invece, non ha recuperato dall’elongazione al flessore e dovrà attendere per la convocazione.