Infortunati Milan, buone notizie da Milanello: ci sono NOVITÀ su Bennacer e Pobega. TUTTI gli aggiornamenti

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione infortunati in casa rossonera, concentrandosi in particolare sulle condizioni di Bennacer e il recupero di Pobega.

Allarme rientrato per l’algerino, le cui condizioni fisiche non destano preoccupazione: non si tratta di un infortunio vero e il centrocampista, che osserverà qualche giorno di completo relax, tornerà ad allenarsi nei prossimi giorni. Per l’italiano invece è quasi arrivato il momento del rientro in gruppo, che avverrà verosimilmente dopo il match con la Fiorentina.