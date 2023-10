Infortunati Milan, l’infermeria si svuota: previsti tre rientri per la Juve

Infortunati Milan, l’infermeria si svuota: previsti tre rientri tra le fila dei rossoneri in vista del match con la Juve

Pioli può finalmente sorridere: l’infermeria del Milan è pronta a svuotarsi in vista del big match contro la Juventus in programma a San Siro alla ripresa dopo la sosta per le nazionali.

Il tecnico rossonero, infatti, dovrebbe riavere presto a disposizione Pierre Kalulu, Rade Krunic e Ruben Loftus-Cheek. A riportarlo è Calciomercato.com.