Infortunati Milan, Fonseca sorride a metà! Recupera solo lui. E per la Supercoppa...

Infortunati Milan, Paulo Fonseca recupera solo Ismael Bennacer per la gara di questa sera contro la Roma. Le ultime verso la Supercoppa

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca può sorridere a metà per quanto riguarda la situazione infortuni in casa Milan.

Il recupero di Bennacer per la panchina non basta a Fonseca per sorridere: la sua infermeria

rimane piena e affrontare in queste condizioni l’ultima gara del 2024 contro la Roma non è il massimo. Svanita la speranza di riavere Pulisic a causa di un problema a una caviglia, erano già note le indisponibilità di Musah, Loftus-Cheek e Leao: l’inglese dovrebbe esserci il 3 gennaio contro la Juventus; più incertezza per gli altri due. Fuori sicuramente Okafor e Florenzi.