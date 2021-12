MN24 – Infortunate Milan Femminile: le ultime in vista del Verona

Domani il Milan Femminile affronterà il Verona in Coppa Italia. Ecco le ultime sulla situazione delle infortunate

Domani il Milan Femminile affronterà la traferta sul campo del Verona per il match valido per la seconda giornata di Coppa Italia.

Come quanto appreso dalla nostra redazione MilanNews24.com, tra le assenti spiccano: Valentina Giacinti, out per infiammazione al tendine, Laura Giuliani, per un’operazione alla bocca, Laia Codina e Christy Grimshaw, per un fastidio muscolare e Rimantė Jonušaitė, per il trauma distorsivo al ginocchio destro riportato nell’ultima partita.

(Fonte Luca Maninetti)