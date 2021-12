Domani il Milan Femminile affronterà il Verona in Coppa Italia. Non ci sarà però Valentina Giacinti, ecco perchè

Out Giacinti. Domani il Milan Femminile affronterà la traferta sul campo del Verona per il match valido per la seconda giornata di Coppa Italia. Non ci sarà però Valentina Giacinti.

La rossonera infatti, come quanto appreso dalla nostra redazione MilanNews24.com, ha riportato un’infiammazione al tendine che le impedirà di essere della partita.

(Fonte: Luca Maninetti)