Incidenza del Mondiale sul mercato? L’opinione di Luca Marchetti

Luca Marchetti, esperto di mercato, ha parlato dell’incidenza che potrà avere il Mondiale in Qatar sul mercato di gennaio

Ospite a TMW Radio, Luca Marchetti ha parlato così del prossimo mercato di gennaio, quello post Mondiale:

Il mercato sul Mondiale interviene relativamente, dire che Amrabat ora valga venti milioni di più è un nostro esercizio di stile. Il prezzo lo fa il mercato e dipende dalle richieste che ci sono. Amrabat può cambiare squadra? Si, però dire che ora la rosa del Marocco valga cento milioni di più è un esercizio di stile nostro. Il Mondiale serve per valutare determinati giocatori in un contesto decisamente importante, specialmente per i giovani. Ad esempio Julian Alvarez ha dimostrato di sapere gestire le pressioni, Leao è un altro che quando è entrato ha sempre fatto bene. Chi vuole fare un affare al Mondiale però sbaglia, perché se un giocatore fa bene in quella competizione è normale che poi venga pagato di più