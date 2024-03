Inchiesta Milan, Ravezzani commenta: «Vergognoso il trattamento riservato ai rossoneri. Vicenda senza senso, Elliott...»

Inchiesta Milan, Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha commentato la vicenda che sta vedendo protagonista il club rossonero

Intervenuto sul proprio profilo X, Fabio Ravezzani ha spiegato:

PAROLE – «Diciamo la verità: si pensava che la Procura di Milano avesse trovato qualche prova eclatante di stranezze nella cessione Milan. Per ora, nulla emerge o si profila. Nè si capisce perché Elliott avrebbe dovuto correre rischi del genere, data la sua storia. Tutto molto strano. Cioè, il vero punto dell’inchiesta Milan che non mi convince è questo. Elliott gestisce una montagna di denaro in tutto il mondo e ha vinto centinaia di contenziosi. Perché improvvisamente avrebbe dovuto cercare una frode per un importo (per il Fondo) tanto risibile? Non ha senso. Aggiungo che scatenare una bufera giudiziaria sul Milan che ha finalmente bilanci virtuosi mentre il calcio italiano annaspa tra debiti e plusvalenze bellamente ignorate dalla magistratura è quantomeno strano».