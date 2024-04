Inchiesta Milan, spunta un’incredibile novità! Anche Cerchione iscritto nel procedimento, il motivo

Inchiesta Milan, clamorosa decisione della Procura di Milano: anche Salvatore Cerchione iscritto al procedimento

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, prosegue l’indagine sulla proprietà del Milan da parte della Procura di Milano.

Una novità nell’inchiesta della Procura di Milano in cui sono indagati Giorgio Furlani e Ivan Gazidis. I pubblici ministeri milanesi hanno iscritto nel procedimento Salvatore Cerchione,

rappresentante legale di Blue Skye, in qualità di parte offesa. Il riferimento è all’articolo 646 del codice penale, quindi all’appropriazione indebita. Significa che il lavoro della Procura prosegue e non riguarda solo l’ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di

vigilanza, ovvero l’ipotesi di reato contestata un mese fa. Blue Skye, ex socio di Elliott, nella vicenda ha un ruolo importante: l’inchiesta della Procura nasce proprio da un loro esposto