Inchiesta Juve, Alex Sandro e Bernardeschi in Procura: altre audizioni per le accuse di falso in bilancio

Proseguono le audizioni della Procura di Torino nell’ambito dell’operazione Prisma e le nuove accuse di falso in bilancio nei confronti della Juventus. Dopo Dybala, sono stati convocati oggi in Procura Alex Sandro e Bernardeschi come persone informate sui fatti. A riportarlo è gazzetta.it.

Nei prossimi giorni è atteso anche il presidente Federale Gravina, oltre ad altri calciatori della Juve.