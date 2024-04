Ince infiamma il clima derby: «Vi racconto l’aneddoto con Desailly prima di Milan Inter». Le parole dell’ex calciatore

L’ex calciatore dell’Inter Paul Ince ha rilasciato alcune dichiarazioni a talkSPORT parlando dei contrasti con l’ex mediano del Milan Marcel Desailly infuocando il clima derby.

PAROLE – «Ne ho avuti alcuni. Keany, Steven Gerrard, Vieira ma probabilmente direi Desailly. Era un duro. L’ho affrontato quando era al Milan. Prima del derby di Milano dovevamo fare un grande servizio fotografico, io e Desailly a bocca aperta ruggivamo per un grande cartellone pubblicitario a Milano. Dovevamo andare in questo magazzino ma lui si è rifiutato perché lui era al Milan e io all’Inter. Non so se non gli piacevo o qualcosa del genere ma non siamo andati. Calcio d’inizio alle otto meno un quarto, primo contrasto: l’ho completamente preso. Poi gli ho gridato: ‘Alzati, alzati!’. Lui mi guardò. Circa dieci minuti dopo mi ha semplicemente colpito. Ho pensato: ‘Wow’. Pensavo di essere stato colpito da un colosso. È stata la partita più dura che abbia mai giocato. Ci scontravamo sempre, testa a testa. È stata dura».