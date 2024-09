Impegni nazionale Milan: i ROSSONERI che scenderanno in campo quest’OGGI con le loro rispettive federazioni

Manca sempre meno al ritorno in campo in Serie A del Milan. Questo sabato, a San Siro, la squadra allenata da Fonseca scenderà in campo contro il Venezia, alla ricerca dei primi tre punti stagionali. Intanto, quest’oggi, ben quattro giocatori saranno impegnati con le loro nazionali, senza contare i ragazzi dell’Italia Under 19.

NIGERIA, Samuel Chukwueze: Ruanda-Nigeria (ore 20.45).

OLANDA, Tijjani Reijnders: Olanda-Germania (ore 20.45).

STATI UNITI, Christian Pulisic: Australia-Stati Uniti (11 settembre, ore 1.00).

STATI UNITI, Yunus Musah: Australia-Stati Uniti (11 settembre, ore 1.00).