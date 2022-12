Impallomeni sui problemi economici del calcio italiano: «La Covisoc dov’era?»

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato della richiesta di aiuti economici da parte del calcio italiano

Ospite a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così della richiesta di aiuti economici del calcio italiano:

«Si dice anche di ripristinare un corretto equilibrio dei conti, ma mi chiedo cosa ha fatto la Covisoc, che controlla sempre sui bilanci? Ci sono tante domande. Il calcio ha dato molto di più e ricevuto molto di meno allo Stato. I club che sono stati devastati dalla pandemia dovrebbero avere una mano. Se dà un miliardo a fondo perduto per il cinema, perché non dare qualcosa al calcio che ha sempre contribuito tanto? Non è che non vogliono pagare ma rateizzare, perché non è possibile? E’ troppo semplicistico dare le colpe solo ai presidenti, ma anche ai dirigenti del calcio».