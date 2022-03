Impallomeni: «Mi rifiuto di pensare che Milan e Inter siano queste»

L’ex calciatore, Stefano Impallomeni, ha parlato del derby di ieri tra Milan e Inter e del momento dei nerazzurri

Ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del derby di ieri giocato tra Milan e Inter e del momento difficile dei nerazzurri:

DERBY – «Mi rifiuto di pensare che Milan e Inter siano queste. Se fossero così da qui a fine campionato, farebbero pochi punti. Questo campionato nelle ultime giornate ci ha insegnato che nulla è scontato. Ieri si è capito che c’è un travaglio creativo dell’Inter, è in un calo clamoroso, Barella è irriconoscibile, chi subentra non incide. Il Milan è confusionario, gli errori sono stati impressionanti. Sono rimasto molto sorpreso in negativo da questo derby».

GIOCATORI IN AFFANNO – «Sono stanchi morti. Non si reggono i piedi. Sono proprio stanchi fisicamente. E paradossalmente il limite dell’Inter ora è il gioco. Se prima le ha consentito di andare in vetta, ora non sa vincere mettendo in campo delle alternative. Ci aveva convinto sul piano del gioco, ma ora quel gioco non c’è più per diversi motivi. I giocatori si stanno accorgendo che oltre il gioco non ci sia un’alternativa. Non sembrano essere più così convinti».