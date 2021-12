Il Torino vuole trattenere Pobega: ecco quanto chiede il Milan

Il Torino nelle ultime ore avrebbe fatto sapere al club rossonero di voler trattenere Pobega. Il Milan, però, chiederebbe…

Il Torino nelle ultime ore avrebbe fatto sapere al club rossonero di voler trattenere Pobega, dunque acquistarlo a titolo definitivo.

Stando però a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, per il giovane centrocampista il Milan chiederebbe non meno di 40 milioni di euro, cifra che la società granata riterrebbe eccessiva.