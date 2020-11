Il Siviglia punta forte su Castillejo, il Milan apre alla cessione

Voci dalla Spagna riportano di un interesse degli andalusi per Samu Castillejo, ormai ai margini del progetto Milan

Samu Castillejo è uno degli indiziati principali a lasciare il Milan durante la prossima finestra di mercato. Per l’esterno spagnolo si fa sempre più probabile la possibilità di un ritorno in Spagna. Il Siviglia sembra essere il club più interessato, con Monchi che da tempo lavora sul giocatore per portarlo in Andalusia.

Oltre alla squadra di Lopetegui, anche l’Atletico Madrid ed il Villarreal, squadra da cui i rossoneri lo prelevarono nel 2018, sono interessate all’esterno spagnolo.